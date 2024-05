Meloni ve "margen" para construir "una mayoría distinta" en la Eurocámara y descarta "compromisos"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha asegurado que hay "margen" para "construir una mayoría distinta" en el Parlamento Europeo tras las próximas elecciones, aunque ha matizado que busca "compromisos" de cara a esta nueva etapa, en la que la ultraderecha aspira a ganar fuerza en Bruselas.

"Intento cambiar algo que no funciona y si los italianos me ayudan, creo que puedo hacerlo. Nunca ha habido una oportunidad como ésta", ha afirmado en una entrevista a la radio de la RAI Meloni, que incluso se presenta como simbólica candidata a los inminentes comicios, pese a que luego no tomará posesión de su escaño como eurodiputado.

Para la próxima legislatura, Meloni busca una Europa que haga "menos cosas" pero "mejor" y ha reivindicado que, con ella, Italia vuelve a ser "central" en el ámbito continental.

Hermanos de Italia, el partido de Meloni, figura como favorito para las elecciones y previsiblemente ganará peso en la escena europea. Forma parte del grupo Conservadores y Reformistas (ECR), aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que aspira a la reelección por el Partido Popular Europeo (PPE), ha reconocido que trabaja "muy bien" con Meloni.