Al menos 12 heridos en un ataque ruso contra la ciudad de Kramatorsk

El humo se eleva en columnas desde un edificio dañado tras un ataque ruso contra Kramatorsk, en un ataque el pasado 18 de agosto. - Europa Press/Contacto/David Allignon

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 12 personas han resultado heridas como consecuencia de ataques lanzados por Rusia contra la ciudad de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, que han alcanzado edificios residenciales.

"Esta mañana, los rusos atacaron la ciudad 8 veces. Según la información preliminar, utilizaron bombas aéreas. Al menos 12 personas resultaron heridas como consecuencia de los ataques de hoy en Kramatorsk. Entre los heridos se encuentra un bebé de dos meses", ha informado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en un mensaje en sus redes sociales.

Según ha señalado, numerosos edificios altos y una instalación de infraestructura resultaron dañados por los ataques del Ejército ruso, que continúa con su campaña para hacerse con la totalidad de la región del Donbás.

"Cada día existe el riesgo de que la región de Donetsk sufra otro ataque ruso", ha lamentado Filashkin, quien ha indicado que las autoridades están analizando las consecuencias de la ofensiva rusa tras 18 ataques por los que han sido evacuadas 716 personas, entre ellas 83 niños.