Al menos 14 hutíes muertos tras ataques de las fuerzas yemeníes en el sur de Hodeida, en el oeste de Yemen

Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen - Europa Press/Contacto/Mohammed

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas afiliadas al Gobierno reconocido internacionalmente en Yemen han anunciado este martes que al menos 14 rebeldes hutíes han muerto en las últimas horas como consecuencia de una serie de ataques contra varias de sus posiciones ubicadas en el sur de la provincia de Hodeida, en el oeste del país.

Las fuerzas yemeníes han perpetrado ataques contra centros de mando y control pertenecientes a la Brigada Al Quds, una unidad militar táctica de los hutíes liderada por Abu al Azz Rima, dejando al menos a 14 miembros de los rebeldes muertos y 19 heridos, según ha recogido la agencia de noticias SABA.

Asimismo, los ataques de las fuerzas yemeníes contra los rebeldes en varias zonas de la provincia de Taiz han dejado al menos once hutíes muertos y heridos, así como un miembro de las Fuerzas Armadas fallecido y otros tres con heridas.

Esto se produce tras una serie de ataques recurrentes de las fuerzas yemeníes contra "objetivos militares" y posiciones de los hutíes, grupo respaldado por Irán, en distintos puntos de las provincias de Marib, Hadramut y Taiz.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido recientemente de que la escalada del conflicto en Yemen "está matando e hiriendo a un número creciente de civiles", instando a las partes implicadas a "reducir las tensiones y evitar que el pueblo yemení sufra más penurias".

Por su parte, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, ha instado a las partes a detener la "escalada" y proteger a los civiles y la infraestructura civil tras el incremento más significativo de las hostilidades "desde el alto el fuego negociado por la ONU en 2022".