Al menos dos muertos y dos heridos en un presunto ataque hutí contra el campo petrolífero saudí de Shaybah

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas como consecuencia de un presunto ataque de la insurgencia hutí de Yemen contra el campo petrolífero saudí de Shaybah.

El ataque fue efectuado por un dron de combate interceptado en un primer momento por las defensas aéreas pero los restos provocaron un vehículo perteneciente a un contratista que trabajaba en el campo, fuera del perímetro de la instalación.

Como consecuencia, han muerto dos personas, un ciudadano filipino y otro nepalí, y dos heridos, un paquistaní y un indio, según han confirmado fuentes del Ministerio de Energía a la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Los hutíes todavía no se han pronunciado sobre este incidente pero llevan semanas convirtiendo los yacimientos saudíes, la mayoría propiedad de la estatal Aramco, como el de Shayba, en objetivos de sus ataques contra Arabia Saudí, aliada del Gobierno yemení en su guerra contra los insurgentes.