Al menos dos muertos en un presunto ataque israelí al norte de Beirut, el primero en la zona durante la guerra de Gaza

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Líbano ha confirmado la muerte de dos personas por la explosión del vehículo en el que circulaban como consecuencia de un ataque atribuido al Ejército israelí y que se trataría del primero en esa zona desde el comienzo de las hostilidades con Hezbolá el 8 de octubre del año pasado, horas después del estallido de la guerra de Gaza.

El ataque ha tenido lugar en Jounié, una ciudad portuaria a unos 20 kilómetros al norte de la capital del país, según ha hecho saber el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública en un comunicado recogido por la agencia oficial libanesa NNA.

Fuentes de seguridad aseguran al mismo medio que el vehículo circulaba por la autopista que rodeaba la ciudad cuando fue alcanzado por no menos de tres cohetes disparados por un avión no tripulado de Israel, que todavía no se pronunciado sobre el ataque.