Miles de israelíes exigen un sábado más a Netanyahu un acuerdo por los rehenes de Gaza

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de israelíes han salido un sábado más a las calles de las principales ciudades del país para exigir al primer ministro Benjamin Netanyahu un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza.

La concentración más multitudinaria ha sido de nuevo la de Tel Aviv, donde familiares de secuestrados y simpatizantes se han concentrado frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas.

"Para nosotros está claro que en este momento quienes no quieren terminar con la guerra van a intentar frustrar el acuerdo. Netanyahu ha dicho que el momento ya está maduro para que sean liberados todos, pero se niega a hacer lo único que los puede traer de vuelta: terminar la guerra", ha denunciado Einav Zangauker, madre de Matan, secuestrado en el ataque del 7 de octubre de 2023.

"Imaginad el momento en el que la guerra termine y todos los rehenes vuelvan. Imaginad la felicidad de la nación, el jolgorio en las calles, los ciudadanos celebrando la santidad de la vida y la responsabilidad mutua", ha añadido.

También Ayala Metzger, hijastra del rehén muerto Yoram Metzger, ha pedido un acuerdo y no "recibir a los rehenes en bolsas". "No queremos mandar a más soldados a perder la vida para sacar cuerpos. No queremos que caigan más soldados en una guerra sin sentido", ha argumentado, según recoge 'The Times of Israel'. "¿Cuánta sangre más tiene que derramarse por los intereses personales de Netanyahu y sus ilusiones mesiánicas a costa e los rehenes y de los soldados?", ha planteado.

Esta semana la Policía de Tel Aviv ha declarado tras los actos disuelta la protesta, por lo que ha instado a la multitud a disolverse cuando estaba en la calle Begin, frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes. Al menos dos personas han sido detenidas.

Mientras, en Jerusalén cientos de manifestantes han marchado hasta la residencia de Netanyahu. "Solo tengo una cosa que decirle a usted, al gobierno y al primer ministro: no vuelvan sin un acuerdo", ha declarado uno de los convocantes, Itamar, desde la plaza de Sión.