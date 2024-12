Miles de israelíes toman un sábado más las calles para exigir un acuerdo de liberación de rehenes

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miles de manifestantes han salido de nuevo este sábado a las calles del centro de ciudades como Tel Aviv o Jerusalén para exigir al Gobierno que consiga un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes retenidos por las milicias palestinas en la Franja de Gaza.

La concentración más importante ha sido la de Tel Aviv, donde los manifestantes se han reunido en la calle Kaplan. Allí, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha prometido acabar con el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

"No habrá ninguna concesión. No vamos a ceder. No vamos a rendirnos y jamás entraremos en el Gobierno", ha subrayado Lapid en una puya lanzada contra su antiguo alidado y ahora ministro sin cartera Benny Gantz. Lapid ha asegurado que el Gobierno se aferra al poder porque sabe que perdería las elecciones.

Tras la inervención de Lapid los asistentes se han sumado a los cientos de manifestantes que se habían concentrado en la calle Begin, junto al cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes, para exigir un acuerdo por los rehenes.

También ha habido una concentración en Nir Oz y Beeri, dos de las comunidades más afectadas por la ofensiva de las milicias gazatíes del 7 de octubre, o en Carmei Gat, en el centro de Israel, donde ha participado en el acto Avital Dekel Chen, esposa de Sagui Dekel Chen, uno de los rehenes.

"¿Cómo es posible que mis hijas, que están cumpliendo con sus obligaciones lo mejor posible en medio de esta locura tengan como respuesta un Estado que viola todos sus compromisos para con ellas, incluidas las más básicas obligaciones de proteger su bienestar?", ha afirmado Avital Dekel Chen, según recoge 'The Times of Israel'. "El Estado elige no traerlos de vuelta a casa", ha remachado.