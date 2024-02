El Ministerio de Justicia israelí abre una investigación por la violencia policial contra manifestantes

Un agente de la Policía durante una manifestación contra el Gobierno en Tel Aviv - Europa Press/Contacto/Yahel Gazit

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia israelí ha anunciado la apertura de una investigación sobre la actuación de las fuerzas de la Policía contra los manifestantes que protestaron en la noche del sábado contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu en Tel Aviv.

En uno de los vídeos difundidos en redes sociales se puede ver a un policía a caballo golpeando en la cabeza con las bridas a una persona mayor durante la carga policial contra los asistentes a la manifestación, que pedía la dimisión de Netanyahu y un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, informa el diario 'The Times of Israel'.

Los agentes también emplearon cañones de agua contra los manifestantes por primera vez desde el ataque del 7 de octubre contra las comunidades israelíes fronterizas con la Franja de Gaza. Hasta 21 personas fueron detenidas y varios manifestantes tuvieron que recibir atención médica por distintas lesiones.

Una unidad de asuntos internos investigará la actuación, aunque la Policía ha destacado ya que los manifestantes ignoraron las órdenes de los agentes, cortaron calles y se enfrentaron a los policías "a pesar de las repetidas negociaciones".

El líder de la oposición, Yair Lapid, ha criticado ya la actuación policial "peligrosa, antidemocrática y que no puede repetirse". "El derecho a protestar es un derecho fundamental y no pueden quitárselo a los manifestantes con porras y cañones de agua", ha advertido.

Desde los convocantes han subrayado que "no podrán silenciar la voz de los ciudadanos israelíes que demandan un cambio ante el gobierno más fracasado de la historia de este país". "Solo crecerá", han remachado.

Estas protestas están relacionadas con las movilizaciones contra la reforma judicial del Gobierno de Netanyahu, que cesaron tras el 7 de octubre. Ahora resurgen con el apoyo de familiares de rehenes que exigen un acuerdo para su liberación.

Así, el diario 'Yedioth Aharonoth' ha informado de que entre los manifestantes que recibieron el impacto de los cañones de agua está Einav Zangauker, madre de uno de los rehenes retenidos en Gaza, Matan, así como la novia de éste, Ilana Gritzewsky, quien pasó 55 retenida en Gaza y fue liberada tras un acuerdo entre las partes. Ambas estaban en la zona designada para la manifestación.

"Soy la madre de un rehén. Iliana estuvo secuestrada 55 días y vino a dar voz a su pareja y ¿así es como nos tratan?", se ha lamentado Zangauker.

Entre los lesionados está Yifat Calderon, prima de Ofer Calderon, secuestrado en Gaza. "Tuve suerte de que un amigo mío me apartó. La Policía se pasó ayer. No había necesidad de recurrir a la fuerza, no contra las familias y no contra los civiles inocentes", ha argumentado en declaraciones a la televisión pública israelí Kan.