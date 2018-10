El ministro de Gabinete asegura que el Gobierno está "totalmente unido" en torno a May

REUTERS / POOL NEW

03/10/2018

LONDRES, 3 Oct. (Reuters/EP) -

El ministro de Gabinete de Reino Unido, David Lidington, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está "totalmente unido" en torno a la primera ministra, Theresa May, negando así una información del 'Telegraph' según la cual sus ministros han puesto fecha de caducidad a su mandato por las discrepancias sobre el Brexit.

"Me siento en un Consejo de Ministros que está totalmente unido, trabajando con la primera ministra en las propuestos que hemos hecho a la UE", ha dicho Lidington en una entrevista concedida a ITV News. Interrogado directamente sobre la información del 'Telegraph' en BBC, la ha negado.

De acuerdo con el diario británico, los ministros y los 'tories' presionan a May para que establezca un calendario para su partida de Downing Street. La cuestión, asegura 'The Telegraph', no es si tiene que abandonar el cargo, sino cuándo debe hacerlo.

Al parecer, hay consenso en el oficialismo acerca de la necesidad de que May no sea la candidata a las próximas elecciones generales. Los escenarios serían dos: Si aprovecha su intervención de este miércoles en el cónclave 'tory' para anunciar que no será candidata, podría agotar mandato; si se atrinchera, forzarían su dimisión tras el Brexit.

May está en la cuerda floja por las diferencias en el seno del Gobierno y del Partido Conservador acerca de cómo encarar el Brexit mientras el tiempo corre para llegar a un acuerdo con la UE antes de que los plazos legales lleven a una ruptura automática.

Boris Johnson, su ex ministro de Exteriores, la instó el martes a renunciar a Chequers, como se conoce el plan de May para el Brexit, asegurando que se trata de un "engaño" porque sí hay "alternativas". La mandataria le dará la réplica en el discurso de clausura del congreso conservador en Birmingham.