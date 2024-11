Moscú advierte de que el uso de misiles ATACMS de EEUU contra Rusia tendrá una "respuesta tangible"

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha advertido este lunes de que el uso de misiles de largo alcance estadounidenses ATACMS desde Ucrania contra territorio ruso tendrá una "respuesta adecuada y tangible".

"El uso de misiles de largo alcance por parte de Kiev para atacar nuestro territorio significaría la participación directa de Estados Unidos y sus satélites en acciones militares contra Rusia e implicaría un cambio radical en la esencia y la naturaleza del conflicto. La respuesta en este caso sería adecuada y tangible", ha afirmado Zajarova en un comunicado oficial.

Además, ha resaltado que "no se sabe todavía si estas filtraciones se basan en fuentes oficiales", unas palabras pronunciadas antes de que el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, confirmara abiertamente la autorización de Washington.

"Una cosa está clara: tras las derrotas del régimen de Kiev, sus patrones occidentales apuestan por la máxima escalada de la guerra híbrida lanzada contra Rusia para lograr el objetivo ilusorio de 'infligir una derrota estratégica a Moscú' (...), pero no hay ningún arma milagrosa que (Volodimir) Zelenski y sus secuaces que pueda influir en el curso de la operación militar especial", ha recalcado.

Zajarova ha citado las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, del 26 de octubre cuando dijo que "Ucrania no tiene capacidad para realizar estos ataques por sí misma sin el uso de satélites y la entrega de trayectorias por parte personal militar de la OTAN".

Hasta ahora, Washington se había mostrado reacio a permitir que las fuerzas de Kiev disparasen el Sistema Táctico de Miksiles del Ejército (ATACMS) sobre territorio ruso, pero este fin de semana varios medios estadounidenses, entre ellos 'The New York Times' y 'The Washington Post', han informado de un cambio en dicha doctrina.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no confirmó el domingo las informaciones, pero sí se refirió a la noticia. "Hoy los medios de comunicación hablan mucho de que nos dan permiso para estas acciones, pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Estoy seguro de que lo harán", afirmó.

El ATACMS es un sistema de misiles supersónicos guiados que puede llevar una ojiva de bombas de racimo o convencional que tiene un alcance máximo de unos 305 kilómetros.