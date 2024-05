MSF alerta del "deterioro" de la situación sanitaria en Siria y pide evitar "nuevos recortes de financiación"

Más de 1,5 millones de personas carecen de acceso a atención sanitaria vital y de emergencia en Idlib y el norte de Alepo

Solicita 3.750 millones de euros para responder a las necesidades humanitarias en 2024



MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este viernes del "deterioro" de la situación sanitaria en Siria y ha pedido evitar "nuevos recortes de financiación" a pesar de que las necesidades médicas "superan con creces los servicios médicos disponibles".

MSF, que ha señalado que la población siria "debe hacer frente a la escasez de ayudas y al cierre de hospitales y centros de salud", ha hecho un llamamiento a los donantes de cara a la conferencia que tendrá lugar el próximo lunes para "priorizar el apoyo financiero al sector sanitario sirio".

Tras años de conflicto, millones de personas en el norte de Siria se enfrentan a graves dificultades para acceder a la atención sanitaria. Según datos de la ONG, casi un tercio de los centros de salud de las provincias de Idlib y el norte de Alepo han cerrado o suspendido parcialmente sus actividades debido a la falta de financiación, dejando a 1,5 millones de personas sin acceso a una atención sanitaria vital y de emergencia.

Además, más de un centenar de centros de salud corren el riesgo de cerrar a finales de junio, según las autoridades locales. Por ello, MSF ha pedido aumentar inmediatamente su apoyo financiero al sistema de salud en el norte de Siria, que vive una situación "desesperada", según ha indicado en un comunicado.

Se calcula que son necesarios 4.070 millones de dólares (3.750 millones de euros) para responder a las necesidades humanitarias en Siria en 2024. Sin embargo, solo se ha financiado el 6 por ciento. Es decir, 326 millones de dólares (unos 300 millones de euros), a través del Plan de Respuesta Humanitaria.

"Los donantes internacionales y los Estados donantes deben asignar fondos suficientes para la atención sanitaria, ya que la situación es cada vez más difícil para la población, con menos centros sanitarios en funcionamiento, hacinamiento en los que funcionan, escasez de medicamentos y falta de personal", ha advertido.

"La población siria está soportando la mayor carga del déficit financiero porque los hospitales no reciben financiación", ha afirmado Carlos Arias, coordinador médico de MSF para el noroeste de Siria. "Por eso, cuando la gente busca asistencia sanitaria, se encuentra con que los hospitales están cerrados, o no hay médicos o no hay medicamentos. Si encuentran un médico, deben ir a comprar medicinas a farmacias privadas, lo que es inasequible", ha añadido.

ESCASEZ DE AGUA Y BROTES DE ENFERMEDADES

El déficit de financiación y el impacto en el sistema sanitario podrían provocar el deterioro de las condiciones sanitarias a largo plazo y la calidad de vida de las personas, así como el aumento de los brotes de enfermedades, señala el texto, que advierte de que los niños y las mujeres embarazadas podrían verse especialmente afectados.

"La población se enfrenta a una creciente escasez de agua, lo que la lleva a depender cada vez más de los camiones cisterna y las redes de distribución de agua. Sin embargo, éstas se ven obstaculizadas por la inestabilidad del suministro eléctrico y el elevado coste del combustible. Como consecuencia, la gente se ve obligada a reducir el consumo de agua o utilizar agua no apta para el consumo", ha sostenido la organización.

"Hemos expresado en muchas ocasiones nuestra preocupación: el deterioro de la situación sanitaria en Siria no pueda abordarse con nuevos recortes de financiación", ha destacado Thierry Goffeau, coordinador general de MSF para el noroeste de Siria, que ha puntualizado que los equipos de MSF son "testigos del impacto directo y severo debido a la falta de financiación".

En los últimos meses, 77 centros sanitarios del noroeste de Siria se han visto obligados a suspender sus actividades por falta de financiación. Entre ellos, 17 hospitales, nueve de los cuales son hospitales para mujeres y niños. "MSF depende de sus propios fondos, pero muchas otras ONG se sostienen gracias a la financiación pública y su trabajo se ve amenazado por los recortes", ha recordado el coordinador de proyecto de la organización en Idlib, Karim el Rawy.