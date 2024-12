Muere un niño en un tiroteo contra un autobús israelí en Cisjordania

El Ejército israelí inicia una persecución del "terrorista" y acordona la ciudad de Belén

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un niño de unos doce años ha fallecido en el hospital después de haber sido víctima este miércoles de un tiroteo contra un autobús israelí que transitaba por una carretera en Cisjordania y se dirigía a Jerusalén.

El Hospital Hadasa Ein Kerem ha anunciado que el menor, que se encontraba en estado crítico, ha sucumbido a las heridas. Sin embargo, no ha identificado por el momento al fallecido, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Previamente, el servicio de ambulancias de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) anunció que una mujer de 40 años también había sido hospitalizada en el mismo centro de salud, en su caso en estado leve con heridas de bala. Además, otras dos personas con heridas leves habían sido atendidas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una persecución del "terrorista" y han anunciado el despliegue de barricadas y el acordonamiento de la ciudad cisjordana de Belén. "Según el informe inicial, un terrorista abrió fuego contra un autobús civil israelí en el cruce de Al Jader, al suroeste de Belén.