Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo cerca de París

Archivo - Imagen de archivo de una comisaria de la Policía en Francia - Rachel Bomeyer/dpa - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas este viernes a causa de un tiroteo en Trappes, en los alrededores de París, según ha confirmado el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que ha hablado de suceso "muy grave" y ha asegurado que el sospechoso se encuentra ya detenido.

"Han tenido lugar hechos muy graves en Trappes, en Yvelines. Una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas. El individuo ha sido detenido y puesto bajo custodia", ha señalado en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que "la totalidad de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales están plenamente movilizadas".

Asimismo, ha recalcado que la Fiscalía Nacional Antiterrorista ya está analizando la situación y ha agregado que "las autoridades competentes se pronunciarán a su debido tiempo", sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre la naturaleza del tiroteo.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión francesa BFM TV, el hombre iba a bordo de un vehículo y ha realizado una ráfaga de disparos en la vía pública en Trappes, donde se han registrado todas las víctimas, y en La Verrière antes de ser detenido en Coignières.