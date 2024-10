Muere una persona tras estrellarse un helicóptero militar en la capital de República Democrática del Congo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas tras estrellarse este miércoles un helicóptero militar en un aeropuerto situado en la capital de República Democrática del Congo (RDC), Kinshasa, según han confirmado las autoridades del país africano.

Christophe Lomami, burgomaestre de la comuna de Barumbu, donde se encuentra el aeropuerto de Ndolo, ha indicado que el aparato se ha estrellado tras unas maniobras militares. "A bordo del aparato iban tres pasajeros. Uno ha muerto en el acto y dos han sido trasladados a un hospital", ha dicho.

Asimismo, ha recalcado que "las causas de este accidente no se conocen por el momento", según ha recogido el portal congoleño de noticias Politico. "Acabo de llegar al lugar. No cuento con todos los detalles", ha señalado, antes de recalcar que "no hay otros daños materiales" en el lugar.