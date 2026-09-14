Mueren 21 personas en un accidente múltiple de tráfico en el suroeste de Sudáfrica

Archivo - Fotografía de archivo de una ambulancia en Pretoria, Sudáfrica - Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 21 personas han muerto a causa de un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos en la provincia sudafricana de Cabo Occidental (suroeste), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.

La Corporación para la Gestión del Tráfico Vial ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la "grave colisión", registrada en la autovía N1 entre Prince Albert y Leeu-Gamka, ha implicado a dos minibuses y una furgoneta.

Así, ha resaltado que hasta ahora se han confirmado 21 fallecidos y cuatro heridos de gravedad, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas mortales aumente en las próximas horas. El accidente ha provocado además el cierre de la carretera en ambas direcciones.