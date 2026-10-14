Mueren cuatro miembros de las fuerzas de seguridad tras un ataque contra dos patrullas en Siria

Archivo - Miembros de las fuerzas de seguridad de Siria en la provincia de Hasaka (archivo) - Monsef Memari / Xinhua News / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad de Siria han muerto en un ataque perpetrado por personas no identificadas contra dos patrullas en la provincia de Hama (centro), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El portavoz del Ministerio del Interior sirio, Nurredín el Baba, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que cuatro agentes de la Fuerza de Seguridad de Carreteras "han caído mártires" tras "un ataque contra dos patrullas" en los alrededores de Hama.

"Este crimen no nos disuadirá a la hora de seguir persiguiendo a los criminales para llevarlos ante la justicia. De hecho, solo reforzará nuestra determinación a la hora de cumplir nuestro deber de mantener la seguridad y proteger la vida de la población", ha zanjado.