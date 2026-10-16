Mueren doce migrantes por el hundimiento de una embarcación frente a las costas de Gambia

Archivo - Ubicación aproximada del hundimiento de una embarcación frente a las costas de Gambia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto a causa del hundimiento el jueves de una embarcación que trasladaba a un grupo de migrantes frente a las costas de Gambia, según ha denunciado la Sociedad de la Cruz Roja de Gambia, que ha detallado que el "trágico incidente" ha tenido lugar cerca de Jinack Kajata, en la frontera norte con Senegal.

La organización ha señalado que la embarcación estaría intentando acometer la travesía en la ruta del Atlántico, que tiene las Islas Canarias como principal destino, antes de resaltar que por el momento se han recuperado doce cadáveres, si bien los trabajos siguen activos debido a que hay un número indeterminado de desaparecidos.

"El número de personas desaparecidas sigue siendo incierto, y se espera obtener más información a medida que continúen las labores de respuesta", ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales, en el que ha señalado que "la organización trabaja en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes y otros actores que participan en la respuesta a medida que evoluciona la situación".

Asimismo, ha destacado que "detrás de cada cifra hay una vida humana, una familia y una comunidad que se enfrentan a la pérdida y a la incertidumbre", motivo por el que ha expresado su "solidaridad" con todas las personas afectadas. Reafirmamos el compromiso de preservar la dignidad humana y aliviar el sufrimiento humano, dondequiera que este se presente", ha zanjado.

El suceso ha tenido lugar apenas unos días después de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) apuntara a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.