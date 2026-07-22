Mueren seis personas a causa de los incendios forestales en el norte de Argelia

Bomberos luchan contra un incendio forestal en El Hachimia, en el norte de Argelia, en julio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Billel Bensalem

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto a causa de los incendios forestales registrados durante los últimos días en el norte de Argelia, que afectan especialmente a la provincia de Annaba, según ha confirmado este miércoles el Gobierno argelino.

El Ministerio del Interior argelino ha indicado en un comunicado que se ha dado orden de activar las labores para documentar los daños y víctimas y "compensar" a los afectados por las llamas, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Asimismo, ha resaltado que las autoridades "no están escatimando esfuerzos para proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos, entregándoles todos los recursos materiales y humanos disponibles", incluido el despliegue de aviones y helicópteros para hacer frente al avance de las llamas.

El titular de la cartera, Said Sauid, se ha desplazado a Annaba a primera hora del día para analizar la situación sobre el terreno, desde donde ha incidido en que "el Estado está comprometido con apoyar a los ciudadanos afectados por los incendios forestales que afectan desde hace días a varias provincias del país".

"Las autoridades están movilizadas para dar todo tipo de apoyo y asistencia a los afectados", ha destacado el ministro, que ha aseverado que "la prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos y dar atención a los evacuados de las zonas afectadas", según ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS.

Por otra parte, ha remarcado que ya hay investigaciones en marcha "para determinar los motivos reales" de estos incendios, antes de especificar que "se han registrado cerca de 160 incendios en varias provincias del norte" durante los últimos días. "Se busca determinar si fueron provocados por causas naturales o si tienen naturaleza criminal", ha zanjado.