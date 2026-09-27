Mueren siete personas en un bombardeo contra un mercado en una zona de Yemen bajo control de los hutíes

Columna de humo tras un bombardeo contra una zona de la provincia de Jauf, en Yemen, bajo control de los rebeldes hutíes (archivo) - Houthi Media Center / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y alrededor de 40 han resultado heridas este domingo a causa de un ataque achacado al Ejército de Arabia Saudí contra un mercado en la ciudad yemení de Taiz (suroeste), según han denunciado los hutíes, que han anunciado además el derribo de un dron saudí en la provincia de Haja (noroeste).

El Ministerio de Sanidad yemení controlado por los rebeldes ha indicado en un comunicado en redes sociales que el "crimen atroz perpetrado por aeronaves del enemigo saudí" alcanzó directamente un mercado en Mauiya, en Taiz, dejando siete muertos y 40 heridos, entre ellos cinco niños, sin que Riad se haya pronunciado por ahora sobre las acusaciones.

Así, ha especificado que el ataque ha alcanzado además los alrededores de una emisora de radio y ha reseñado que el bombardeo "supone una violación flagrante del Derecho Internacional". "Es un episodio más en el historial criminal del enemigo saudí contra el pueblo yemení", ha zanjado la cartera.

Las fuerzas leales a las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen, respaldadas por la coalición respaldada por Riad, han reivindicado la autoría del ataque, si bien han apuntado que el objetivo era un almacén usado por los hutíes, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Por su parte, el portavoz de operaciones militares de los hutís, Yahya Sari, ha apuntado en otro comunicado en redes sociales que los rebeldes derribaron "un dron de reconocimiento" de tipo 'Karial' cuando "llevaba a cabo operaciones hostiles" en Al Tiná, en la provincia de Haya, igualmente sin que las autoridades saudíes se hayan pronunciado al respecto.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.