Mueren siete personas y más de 150 resultan heridas por un incendio en un complejo gasístico en Rusia

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas, entre ellas seis ciudadanos chinos, han muerto a causa de un incendio registrado el martes en un complejo gasístico situado en la región rusa de Amur (este), según ha confirmado la compañía que gestiona las instalaciones, que ha confirmado que las llamas han sido ya "totalmente extinguidas" tras horas de trabajos.

La empresa ha indicado que durante las labores se han recuperado siete cadáveres -un ciudadano ruso y seis nacionales chino--, antes de apuntar que aún hay otras nueve personas, todas ellas de nacionalidad china, siguen desaparecidas. "Las operaciones de búsqueda y rescate continúan", ha dicho en un comunicado en redes sociales.

Asimismo, ha destacado que más de 150 personas han resultado afectadas a causa del incendio, entre ellas 36 que han sido hospitalizadas "en diverso estado de gravedad". "Las víctimas y sus familias están recibiendo apoyo psicológico", ha manifestado, sin que por ahora se conozcan las causas del incendio.

La compañía ha recalcado además que "la quema de los gases residuales está siendo completada bajo supervisión de especialistas" y ha agregado que también se está llevando a cabo un estudio del aire en la zona de Svobodni. "No se han detectado concentraciones de sustancias controladas por encima de lo permitido", ha asegurado.