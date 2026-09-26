Multitudinarias protestas en defensa del estado del bienestar en Alemania

Manifestación por el estado del bienestar en Leipzig, Alemania - Maria Castro / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 175.000 personas han salido este sábado a las calles de las principales ciudades alemanas para expresar su rechazo a las políticas de recortes y reformas impulsadas por el Gobierno alemán y defender el estado del bienestar en una serie de marchas convocadas por los sindicatos.

Solo en Núremberg la Policía ha contabilizado entre 20.000 y 25.000 personas. En Essen había 12.000 participantes y en Frankfurt, 15.000. En Hanóver habrían sido unas 13.000 personas y en Berlín, 5.500 las que secundaron las protestas convocadas por la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB).

Las marchas estaban convocadas bajo el lema "¡Ganado con esfuerzo! Tu trabajo. Tu salud. Tu pensión". "No vamos a dejar que nos quiten sin más lo que hemos construido a lo largo de muchos años en materia de derechos sociales", ha declarado la presidenta de la DGB, Yasmin Fahimi, desde Essen.

Fahimi ha criticado duramente las demandas de jornadas laborales más largas y de una flexibilización de la jornada de ocho horas. También ha exigido mantener la pensión sin recortes tras 45 años de cotización.

Desde el sindicato Verdi, Frank Werneke, ha criticado el "ataque" contra los derechos de los trabajadores y el estado del bienestar del Gobierno de coalición liderado por Friedrich Merz y respaldado por la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata de Alemania.

Desde la patronal han acusado a los sindicatos de "vivir en el pasado" y de tener un "rechazo ritual a las reformas". "Los sindicatos dicen 'no' a casi todos los cambios. Sueñan con el mundo del ayer", ha apuntado el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Alemania (BDA), Steffen Kampeter.