Netanyahu asegura que el Ejército israelí acabará controlando por completo la mitad norte de Cisjordania

Archivo - Demoliciones del Ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín, Cisjordania, en diciembre de 2025 - Mohammed Turabi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este martes que tarde o temprano el Ejército israelí acabará controlando por completo toda la mitad norte de Cisjordania tras visitar la llamada "zona de costuras" que aglutina a los principales asentamientos israelíes en el territorio palestino.

Netanyahu ha dado un discurso a pocos kilómetros de lo que queda del campamento de refugiados de Tulkarem, desalojado a la fuerza por el Ejército el año pasado tras lo que describió como la culminación de una "operación antiterrorista" contra "células asociadas a Hamás".

El primer ministro ha denominado al campamento como "bastión del terrorismo", ahora "despejado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que hicieron un trabajo excelente", y ha garantizado que ningún residente palestino volverá a su hogar allí, diga lo que diga al respecto el Supremo israelí.

"He oído que hay alguien en el Tribunal Superior de Justicia diciendo que se debería permitir el regreso de los residentes a este lugar. Estos no son residentes; son terroristas", ha zanjado Netanyahu antes de prometer que "quienes controlarán este territorio serán las FDI" y que "no habrá ningún Ejército árabe al oeste del río Jordán", la delimitación geográfica del este de Cisjordania hasta el mar Muerto.

Es más, Netanyahu ha llegado a avisar de la posibilidad de lo que llamó como un "giro de las armas": que la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania, pueda ordenar a sus fuerzas de seguridad que ataquen a Israel, algo casi impensable dado el largo historial de colaboración entre ambos.

"Nuestros enemigos están pensando en ponernos a prueba en estos días previos a las elecciones. Les advierto que estamos preparados para cualquier escenario, incluido lo que se denomina un 'giro de las armas'. En tal caso, no aconsejo a nuestros enemigos que nos pongan a prueba. Se encontrarán aquí con una fuerza que jamás hubieran imaginado", ha avisado.