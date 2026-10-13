Israel anuncia la detención de cuatro supuestos miembros de Yihad Islámica en Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la detención de cuatro supuestos integrantes de Yihad Islámica que "planeaban un ataque" en el norte de Cisjordania, en el marco del repunte de las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes en esta parte de los Territorios Palestinos Ocupados.

Así, ha señalado en un breve mensaje que las detenciones han tenido lugar "esta semana" en el marco de dos redadas en las localidades cisjordanas de Qabatiya y Arraba, antes de recalcar que se saldaron con el arresto de "cuatro terroristas de Yihad Islámica que planeaban un ataque" en el norte de Cisjordania.

Por otra parte, ha subrayado que un supuesto "traficante de armas" ha sido detenido en otra operación en la localidad de Beit Rima, sin más detalles. Los cinco sospechosos han sido puestos ya a disposición del Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior de Israel, para su interrogatorio.

Las operaciones han sido llevadas a cabo en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.