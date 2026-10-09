Netanyahu celebra las sanciones de EEUU contra el TPI: "Es una amenaza mortal para las democracias"

Benjamin Netanyahu - Jna Editor / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha celebrado este viernes las sanciones impuestas por la Administración Trump contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), al que ha descrito como una "amenaza mortal para las democracias".

"El TPI no es un tribunal. Es un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional", ha señalado la oficina del dirigente israelí en redes sociales.

En el mismo mensaje, Netanyahu ha felicitado al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por adoptar una "decisión crucial" al incluir en su 'lista negra' a la corte. "Gracias por vuestro liderazgo", ha agregado.

La medida del Tesoro es un paso más en la campaña de Estados Unidos contra el tribunal, al que acusa de ser un organismo "supranacional corrupto" y "politizado" que abusa de su autoridad. Un total de 17 personas, trece de ellas jueces y fiscales del TPI, están sancionados en represalia por la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

En noviembre de 2024, el TPI emitió sendas órdenes de arresto contra Netanyahu y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra el enclave palestino, que ha cumplido tres años esta semana.

En esta ocasión, el anuncio de las sanciones se produce solo horas después de conocerse que la exmagistrada del TPI Navanethem 'Navi' Pillay ha sido galardonada con el Nobel de la Paz, un premio abiertamente ansiado por el inquilino de la Casa Blanca.

Las propias autoridades israelíes se han mostrado muy críticas con Pillay por su papel como presidenta de una comisión de Naciones Unidas encargada de investigar los abusos de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, que en septiembre de 2025 concluyó que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.