Netanyahu condena al primer ministro polaco por sus declaraciones sobre "perpetradores judíos"

Publicado 18/02/2018 6:55:34 CET

VARSOVIA, 18 Feb. (Reuters/EP) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha condenado este sábado a su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, por decir que los judíos fueron autores de la Segunda Guerra Mundial, al igual que polacos y otros, semanas después de que Varsovia recibiera críticas por una nueva ley sobre el Holocausto.

La ley pena hasta con tres años de cárcel el uso de la expresión "campos de la muerte polacos" para referirse a los centros de exterminio construidos y gestionados por el régimen de Adolf Hitler durante la ocupación nazi de Polonia, así como cualquier término que haga responsable a Varsovia de los crímenes del nazismo en el país.

Un periodista preguntó a Morawiecki en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania sobre si, según la nueva ley, el reportero podría ser penalizado por contar una historia en Polonia sobre su madre que sobrevivió al Holocausto y decirle que algunos polacos habían colaborado con la Gestapo.

"Por supuesto que no va a ser punible. No va a ser visto como un criminal por decir que hubo autores polacos, ya que había perpetradores judíos, autores rusos, autores ucranianos, no solo alemanes", contestó el primer ministro polaco.

Netanyahu, que también se encuentra en la conferencia de Múnich ha respondido rápidamente. "Las observaciones del primer ministro polaco aquí en Múnich son escandalosas. Aquí hay un problema de incapacidad para comprender la historia y una falta de sensibilidad ante la tragedia de nuestra gente", ha señalado. "Tengo la intención de hablar con él de inmediato", ha añadido, refiriéndose a Morawiecki.

Otros funcionarios de Israel, alarmados por la nueva legislación polaca, también se han mostrado contrarios a las declaraciones del primer ministro polaco.

"La declaración del primer ministro polaco es antisemitismo del tipo más antiguo. Los perpetradores no son las víctimas. El estado judío no permitirá que los asesinados sean culpados por su propio asesinato", ha publicado el legislador israelí Yair Lapid a través de Twitter.

Alrededor de tres millones de judíos que vivieron en Polonia antes de la guerra fueron asesinados por los nazis, lo que representa aproximadamente la mitad de todos los judíos asesinados en el Holocausto.

Judíos de todo el continente fueron enviados a morir en campos de exterminio construidos y operados por alemanes en la Polonia ocupada, hogar de la mayor comunidad judía de Europa en ese momento, incluidos Auschwitz, Trblinka, Belzec y Sobibor.

Miles de polacos arriesgaron sus vidas para proteger a los vecinos judíos durante la guerra, pero la investigación publicada desde la caída del comunismo en 1989 mostró que miles también mataron a judíos y denunciaron a los ocupantes nazis a quienes les escondían, desafiando la narrativa nacional de que Polonia fue únicamente víctima.

Según cifras del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, los nazis, que invadieron Polonia en 1939, también mataron al menos a 1,9 millones de civiles polacos que no eran judíos.