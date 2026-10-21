Netanyahu insiste en que "hay que derrocar al régimen de Irán": "Mojtaba Jamenei sigue los pasos de su padre"

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este miércoles el mensaje de que "hay que derrocar al régimen de Irán", incidiendo en que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, "ha decidido seguir los pasos de su padre" acusándole de trabajar para desarrollar armas nucleares.

"El régimen de Irán aún no ha aprendido la lección. Mojtaba Jamenei, el tirano de turno, ha decidido seguir los pasos de su padre", ha señalado el líder israelí durante un acto de graduación de militares en Israel.

En un mensajes con tintes electoralistas a apenas una semana de los comicios en Israel, Netanyahu ha incidido en que Teherán "ha quitado el seguro y está intentando, una vez más, fabricar las bombas de la muerte".

De esta forma ha asegurado que la única forma de eliminar la amenaza que representa la República Islámica es "derrocar al régimen de Irán". "Esa es mi orden a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), al Mossad y a los servicios de seguridad", ha explicado el dirigente israelí.

Netanyahu viene insistiendo en la necesidad de "finalizar el trabajo" empezado en Oriente Próximo y "acabar por completo con el régimen de Irán", unas palabras con las que Estados Unidos "está de acuerdo", tal y como ha asegurado.

No es la primera vez que el Gobierno israelí realiza declaraciones de este tipo. En septiembre, el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió de que el Ejército israelí "estará libre de ataduras" en caso que se produzca un ataque iraní y amenazó con devolver al país centroasiático "a la Edad de Piedra" y atacar "toda la infraestructura militar y civil".