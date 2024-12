Netanyahu mantiene con Trump una "importante" llamada sobre la necesidad de la "victoria" israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/GPO

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mantenido una "importante" y "cálida" llamada telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha trasladado la necesidad de "completar la victoria israelí" en la región, especialmente respecto de las milicias proiraníes en la Franja de Gaza o Líbano.

"Hemos tenido una conversación muy amistosa, cálida e importante. Hemos hablado de la necesidad de completar la victoria de Israel y hablamos largo y tendido sobre los esfuerzos que estamos haciendo para liberar a nuestros rehenes. Seguiremos actuando sin descanso para devolver a casa a todos nuestros rehenes, los vivos y los fallecidos", ha declarado en un mensaje grabado.

Netanyahu ha asegurado que su gabinete está "trabajando con energía y con la debida consideración para garantizar la seguridad de todos los países de la región y la estabilidad y seguridad de todas" sus fronteras, si bien "esto no quiere decir que no haya desafíos por delante" en relación con Irán y "sus sangrientos aliados", así como ante "posibles amenazas adicionales porque la realidad es dinámica y cambia rápidamente".

"Hace un año dije algo sencillo: queremos cambiar la faz de Oriente Próximo, y lo estamos haciendo. Siria no es la misma Siria, Líbano no es el mismo Líbano, Gaza no es la misma Gaza, y la cabeza del eje, Irán, no es el mismo Irán; también ha sentido el poder de nuestro brazo", ha sostenido.

Sin embargo, ha afirmado que Israel "no tiene ningún interés en un conflicto con Siria" y que determinarán "la política israelí con respecto a Siria según la realidad sobre el terreno". "Recuerdo que durante décadas Siria fue un estado enemigo activo de Israel. Nos ha atacado repetidamente. Permitió que otros nos atacaran desde su territorio. Permitió que Irán armara a (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá a través de su territorio", ha expresado.

"Para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, hemos tomado una serie de medidas intensivas en los últimos días. Junto con el ministro de Defensa, (Israel) Katz, he ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que frustren las posibles amenazas de Siria y eviten que elementos terroristas tomen el control cerca de nuestra frontera", ha explicado.

Así, desde la caída del régimen de Bashar al Assad en Siria, las FDI han "destruido las capacidades que el régimen de Assad tardó décadas en construir". Netanyahu ha celebrado que el secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, haya reconocido que ha perdido la ruta de suministro terrestre a través de Siria: "Esto es, por supuesto, un testimonio adicional del duro golpe que hemos asestado a todo el eje iraní", ha agregado.