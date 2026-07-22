El nuevo Gobierno de Moldavia reivindica una mayor "eficiencia" y busca acelerar el proceso de adhesión a la UE

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Moldavia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Gobierno de Moldavia, liderado por Vasile Tofan, ha jurado el cargo este miércoles ante la presidenta del país, Maia Sandu, durante una ceremonia que ha tenido lugar en presencia del presidente del Parlamento, Igor Grosu, y con una agenda clara cuya principal prioridad es acelerar el proceso de adhesión del país a la Unión Europea.

Así lo ha manifestado la propia Sandu, que ha instado al Ejecutivo a "cumplir su palabra" y ha recalcado que la agenda es "clara" dado que se debe "seguir adelante y alinear del todo los estándares de Moldavia con los europeos", según informaciones del portal de noticias NewsMaker.

"En unos meses vamos a alcanzar un gran punto de inflexión en el proceso de integración. Pido que se prioricen estos esfuerzos", ha apuntado. "Ayer, en el Parlamento, escuchamos grandes promesas sobre el crecimiento económico y la mejora de las inversiones para una gestión más eficiente de las propiedades públicas", ha aclarado la jefa de Estado.

El nuevo primer ministro de Moldavia reivindicó el martes un Estado más "eficiente" y ha apostado por acelerar la adhesión del país a la Unión Europea, unas palabras que llegaban poco después de que su Ejecutivo haya sido aprobado por el Parlamento del país.

Al presentar su programa en la víspera, con el que se ha comprometido a reactivar la economía de Moldavia "manteniendo la senda europea", ha hecho hincapié en la importancia de lograr un mayor crecimiento económico y "reforzar la seguridad, la paz y la justicia" para poder así "contribuir a la calidad de vida y a la cohesión social".

"Los problemas son muchos y muy complejos, pero no son irresolubles. Tengo un plan para este país y cuento con la determinación suficiente para luchar por una economía más fuerte, para lograr un Estado más eficiente y para mejorar la vida de las personas. Tenemos todo lo que necesitamos para seguir creciendo", ha apuntado.

En este sentido, ha aclarado que es necesario que "las instituciones y el pueblo avancen en la misma dirección; hacia un mayor crecimiento y una mayor disciplina", ha aseverado, según un comunicado.

Además, ha informado de que entre las prioridades del Gobierno se encuentran el sector de la agricultura, pero también la modernización de la infraestructura y el sector energético, que "debe ser más seguro y resiliente".

De acuerdo con la Constitución de Moldavia, el Gobierno se encarga de garantizar la implementación de la política interna y exterior del país y ejerce la gestión general de la administración pública, con base en el Programa de Actividades aprobado previmaente por el Parlamento.