Nuevos disparos entre Armenia y Azerbaiyán el día en que la UE despliega su misión en la frontera

La destrucción de la región del Alto Karabaj debería llevarse al Tribunal Internacional de Justicia, según Erdogan

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Armenia ha acusado este jueves a Azerbaiyán de abrir fuego contra sus posiciones en el este de la frontera el mismo día que la misión de expertos de la Unión Europea ha empezado a desplegarse para facilitar la restauración de la paz y la seguridad en el área.

Ereván ha acusado a Bakú de disparar con rifles de diferentes calibres contra sus posiciones, mientras que, por su parte, el Ministerio de Defensa azerí ha reprochado a las Fuerzas Armadas armenias los disparos "intermitentes" desde Basarkecher hacia el distrito de Kalbajar.

"Las unidades del Ejército de Azerbaiyán ubicadas en las direcciones mencionadas tomaron medidas de respuesta adecuadas", ha dicho la parte azerí ante el intercambio de disparos, que no han dejado, por el momento, ni heridos ni muertos.

El equipo de 40 expertos de la UE se ha trasladado desde Georgia, donde la UE mantiene una misión de asesoramiento civil, hacia la zona armenia de la frontera, donde se ha vivido un recrudecimiento de los combates en septiembre con la incursión de fuerzas azeríes en suelo armenio.

La misión tiene como objetivo facilitar promover la confianza entre las dos partes e impulsar la delimitación de la frontera internacional. Esta decisión sigue las conclusiones acordadas en los encuentros entre las partes, con la mediación del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre europea de Praga.

ERDOGAN APELA AL TRIBUNAL DE LA HAYA

Al margen de los enfrentamientos, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y ha explicado que la destrucción de la región del Alto Karabaj debería llevarse al Tribunal Internacional de Justicia.

"¿Qué le hicieron a Yabrayil --localidad de Azerbaiyán-- durante el período de ocupación? Le pregunté a Aliyev: '¿La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) o la UE vinieron a este lugar?'. Él me dijo: 'No, no vinieron'. ¿Por qué no? Porque verían su propia desgracia. Verían lo que Occidente hizo con Jabrayil y todo Karabaj al brindar su apoyo al proceso de ocupación", ha sentenciado, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

Por su parte, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha inaugurado en Ereván una sesión del Consejo Intergubernamental de Eurasia, en la que participan sus homólogos ruso, bielorruso, kazajo, kirguís, así como el presidente de la Junta de la Comisión Económica Euroasiática (CEE), Mijail Miasnikovich.