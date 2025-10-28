El oficialista Sueño Georgiano denuncia ante el Constitucional a las tres principales fuerzas opositoras

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El oficialista Sueño Georgiano ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para prohibir tres importantes partidos de la oposición --Movimiento Nacional Unido (UNM), Coalición para el Cambio y Georgia Fuerte-- en base a supuestas acciones en contra de los intereses nacionales que se remontan a 2003.

A pesar de ello, la presidenta de UNM, Tina Bokuchava, ha señalado que "esto podría convertirse en una nueva oportunidad para que las fuerzas políticas democráticas del país se unan en un movimiento de resistencia común".

Para el líder de Georgia Fuerte, Irakli Kupradze, es "un golpe decisivo a la democracia" y ha afirmado que seguirán con su lucha. "El régimen prorruso plantea un desafío que estamos decididos a resistir", recoge el portal Civil Georgia.

Los tres partidos señalados por el oficialismo lograron superar ampliamente el 5 por ciento de los votos en las pasadas elecciones legislativas de octubre de 2024, por detrás del 53 por ciento logrado por Sueño Georgiano, aunque bajo acusaciones de fraude electoral, entre ellas las de la Unión Europea.

En protesta, la oposición se negó a ocupar sus escaños en el Parlamento, como sí hizo el partido Por Georgia del ex primer ministro Giorgi Gakharia. Desde aquellas elecciones, se han venido registrado numerosas y multitudinarias manifestaciones, que se han intensificado después de que el Gobierno anunciara una pausa en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea y en medio el acercamiento a Rusia.

Sueño Georgiano ha advertido además de que otras formaciones más pequeñas se pueden enfrentar a acciones judiciales similares si incurren en este tipo de ataques al Estado.