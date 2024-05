El oleaje desmonta parte del muelle flotante construido por EEUU en la costa de Gaza

Muelle flotante estadounidense en Gaza - Europa Press/Contacto/Ssgt. Mikayla Fritz/Us Army





MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El oleaje ha provocado el desprendimiento de parte del muelle flotante construido por las Fuerzas Armadas estadounidenses en la costa de la Franja de Gaza para facilitar la llegada de ayuda humanitaria.

"Parte del muelle estadounidense ha llegado a la costa de Ashdod", ha informado la televisión israelí Canal 12 en referencia a una ciudad israelí situada inmediatamente al norte de la Franja de Gaza.

La Armada israelí trabaja ya para reconectar las partes separadas, según estas fuentes, que destacan que no ha habido lesionados debido a este incidente.

Mientras, el diario 'The Times of Israel' ha informado citando a testigos presenciales de que uno de los buques estadounidenses empleados para desembarcar la ayuda humanitaria en la zona ha encallado en la playa de Ashdod.

Un segundo buque enviado para ayudar a desencallar al primero habría quedado igualmente atrapado tras tocar tierra, siempre según 'The Times of Israel', ya que por el momento no hay información oficial al respecto.

El muelle flotante fue terminado a mediados de mayo por las autoridades estadounidenses, aunque las organizaciones humanitarias han advertido de que su capacidad es insuficiente y que sería necesario reabrir los pasos terrestres para facilitar la llegada de ayuda a través de camiones.