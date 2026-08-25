Omán e Irán coinciden en un "plan por fases" para reabrir Ormuz pero seguirán negociando un acuerdo

Archivo - Los ministros de Exteriores de Irán y Omán, Abbas Araqchi y Badr al Busaidi - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Omán e Irán han coincidido este martes en establecer un "plan por fases" para la gestión del tráfico en el estrecho de Ormuz, aunque siguen sin dar resultados las conversaciones para la reanudación del tránsito marítimo por este paso clave para el comercio mundial.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha abordado junto su homólogo iraní, Abbas Araqchi, "un plan por fases" para la reanudación "segura" de la navegación en Ormuz, durante una visita a Teherán, según han informado ambos países en un comunicado conjunto.

Los representantes diplomáticos, que han calificado de "constructivas" sus conversaciones, han indicado que este marco busca "proporcionar una base práctica y viable para avanzar" en las negociaciones que, hasta el momento, no han dado fruto.

"El marco propuesto incluye la creación de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proyecto conjunto de desminado del estrecho", han señalado.

Araqchi y Al Busaidi han incidido en la necesidad de que la futura gestión del citado estrecho garantice "su soberanía y sus derechos soberanos" sobre Ormuz y han asegurado que las "negociaciones técnicas continuarán con el objetivo de acordar un corredor marítimo permanente y la futura administración del estrecho".

Las conversaciones que continuarán se centrarán también en el establecimiento de un mecanismo para intercambiar información sobre "la gestión del tráfico y la prestación de los servicios marítimos y de seguridad" para lo cual, ambos han abogado por celebrar conversaciones "conjuntas" con el resto de países del golfo Pérsico.