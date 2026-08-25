La ONU y el CICR piden a los Estados adoptar un mecanismo para regular los sistemas de armas autónomos

Archivo - La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric - Sergei Fadeichev / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, han pedido a la comunidad internacional adoptar un "instrumento jurídicamente vinculante que regule los sistemas de armas autónomos mediante prohibiciones y restricciones claras".

Ambos han instado a los Estados a "aprovechar" el momento de cara a la séptima conferencia de la Convención sobre ciertas armas convencionales, prevista para el próximo mes de noviembre y que, a su juicio, "ofrece la vía más clara para que los Estados decidan actuar y negociar un instrumento jurídicamente vinculante".

"Los Estados tienen una responsabilidad con quienes ya sufren las consecuencias de los conflictos actuales y también con quienes heredarán el mundo que hoy se está configurando. Las generaciones futuras preguntarán si los líderes actuaron cuando todavía existía la oportunidad de fijar límites antes de que estas armas proliferaran de forma descontrolada", han señalado en un comunicado.

Tanto Guterres como Spoljaric han coincidido en que la comunidad internacional ha de tener "coraje político y pasar de los debates graduales a una acción decisiva", además de que "la falta de una acción rápida y decisiva" al respecto "costará vidas", habida cuenta de que estos sistemas "aumentan el riesgo de causar daño a las personas y la infraestructura civiles y de agravar el sufrimiento de las poblaciones durante los conflictos armados".

"Los científicos e ingenieros que desarrollan esos sistemas han dado la voz de alarma. Cuando los propios arquitectos de esta tecnología piden límites, los Estados no pueden permitirse optar por la pasividad", han reiterado, agregando que estos sistemas "no son parte de un futuro lejano", sino que la carrera armamentística "ya está en marcha".

Asimismo, han advertido de que desde su llamamiento anterior a controlar esta tecnología hace tres años, su desarrollo "ha avanzado a velocidad récord", ejerciendo una "presión creciente sobre los marcos jurídicos" y aumentando "la brecha entre la capacidad tecnológica y la restricción normativa".

"Las preocupaciones fundamentales siguen siendo las mismas, pero los riesgos se han intensificado. Ahora, nos encontramos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: el ataque autónomo de máquinas contra seres humanos", han aseverado, instando así a que este año sea "un punto de inflexión".

"Seguir desarrollando sistemas de armas que facilitan la guerra solo socavará nuestros esfuerzos colectivos por lograr un mundo más pacífico. El camino es claro. La necesidad es urgente. La innovación debe servir a la humanidad, no ponerla en peligro", han zanjado.