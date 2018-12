La ONU prevé que haya más de cinco millones de migrantes venezolanos en la región a finales de 2019

Publicado 14/12/2018 16:20:45 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONU prevé que la cifra de migrantes y refugiados que salen de Venezuela siga constante durante los próximos doce meses y estima que a finales de 2019 haya casi 5,4 millones de personas repartidas por la región de América Latina y el Caribe si no se revierte la tendencia actual.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han presentado este viernes en Ginebra el plan de respuesta para la crisis de Venezuela, el primero de este tipo en la región y con el que quieren aunar las necesidades de casi un centenar de organizaciones que trabajan en 16 países.

Las organizaciones han cifrado en 738 millones de dólares el dinero necesario para cubrir las necesidades (unos 654 millones de euros). Con estos fondos, espera atender a 2,2 de los 3,6 millones que necesitarían asistencia, así como a 500.000 personas en las comunidades de acogida.

El informe estima que hay 3,3 millones de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe --en su mayoría en Colombia y Perú--, después de en 2018 se haya "acelerado" el éxodo, con unos 5.500 cruces de frontera al día como término medio. La ONU prevé que la tendencia siga y que en diciembre de 2019 la cifra de migrantes haya subido por encima de los 5,38 millones.

El representante especial de ACNUR y la OIM para esta crisis, el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, ha llamado a la comunidad internacional en un comunicado a "aumentar su apoyo a los refugiados y migrantes en la región y las comunidades de acogida que han abierto sus brazos amablemente" a los venezolanos.

"Los venezolanos con los que me reuní durante mis visitas me hablaron de hambre, falta de acceso a atención médica, inseguridad, amenazas y miedo", ha dicho, al recordar a personas en situación de "extrema vulnerabilidad". Todos ellos, ha explicado Stein, "no tuvieron otra opción que abandonar el país", algunos a costa de "caminar durante días" para "vivir en dignidad y construir un futuro".

El jefe de ACNUR, Filippo Grandi, ha considerado "vital" estabilizar "la dura situación humanitaria de millones de venezolanos que buscan protección y refugio en todo el continente". El llamamiento de este viernes, ha señalado, "subraya la urgencia de esta situación compleja y en evolución".

Por su parte, el director general de la OIM, António Vitorino, ha instado a la comunidad internacional a "apoyar generosamente este plan regional" y ha reiterado la voluntad de la agencia para apoyar a los gobiernos de la zona que "han ampliado su asistencia y solidaridad a los migrantes venezolanos en el próximo año".