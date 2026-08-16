La oposición etíope condena la ejecución extrajudicial de tres jóvenes por presuntamente pertencer a milicias

Archivo - Bandera de Etiopía - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coalición por la Unidad Etíope, bloque opositor integrado por cinco partidos, ha denunciado este sábado el asesinato "extrajudicial" de tres jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad en el estado de Etiopía Central y ha exigido una investigación independiente para depurar responsabilidades.

Según la plataforma opositora, las víctimas --identificadas como Temesgen Getachew, Yitagesu Asegidew y Gizaw Girmaye-- fueron interceptadas el pasado 30 de julio cuando viajaban en transporte público en el distrito de Habesha. Tras ser acusados de pertenecer a la milicia separatista 'Fano', los jóvenes fueron sacados a la fuerza del vehículo, maniatados, golpeados y ejecutados a tiros.

La coalición ha tildado las ejecuciones de "inhumanas" y ha afirmado que la crueldad empleada evoca los métodos del "Terror Rojo", la campaña de represión masiva emprendida por la junta militar del Derg a finales de la década de 1970.

Testigos presenciales y medios locales citados por el diario etíope 'Addis Standard' atribuyen las muertes a las fuerzas gubernamentales apoyadas por la policía local y milicias afines.

Asimismo, la oposición ha advertido de que estos ataques responden a un patrón de violencia selectiva contra familias e identidades concretas en la zona de Gurage, un grupo étnico ubicado en el sur de la capital, donde en las últimas semanas se han reportado otros episodios similares.

Por su parte, la Oficina Regional de Paz y Seguridad de Etiopía Central ha eludido confirmar de forma explícita estas muertes, aunque sí ha defendido que las fuerzas de seguridad han desplegado operativos coordinados con el Gobierno federal contra "bandidos" armados dedicados al robo y la extorsión.

"Quienes se negaron (a rendirse) fueron detenidos y llevados ante la justicia", declaró el pasado miércoles el jefe de la Oficina, Temesgen Kassa.

Sin embargo, la coalición opositora ha rechazado los castigos "extrajudiciales" y ha subrayado que ninguna sospecha delictiva justifica la suspensión del debido proceso penal.

"Incluso si se sospecha que una persona está involucrada en un delito, debería enfrentar un juicio público a través de canales legales en lugar de ser atada ilegalmente y asesinada a tiros", reza el comunicado de la oposición, que describe los asesinatos como evidencia de "violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos".

Ante el deterioro de la situación, la oposición ha convocado una campaña de protesta en redes sociales para el próximo martes, con el objetivo de recabar la atención de la comunidad internacional sobre los abusos cometidos contra la población civil en el país africano.