La opositora Rosa María Payá afirma que "Cuba está más cerca de la libertad de lo que muchos imaginan"

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, y la disidente cubana Rosa María Payá (i), durante la entrega el XIII Premio FAES de la Libertad, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La opositora cubana Rosa María Payá ha afirmado este viernes que "Cuba está más cerca de la libertad de lo que muchos imaginan" y ha anunciado que el 3 de noviembre se presentarán, en el marco de la 30º Cumbre Iberoamericana, el "equipo" y el "plan" a raíz del Acuerdo de Liberación, firmado en marzo en Estados Unidos por grupos opositores para impulsar "el restablecimiento de la democracia" en Cuba.

"Quiero invitarlos a todos, el próximo 3 de noviembre, en esta misma ciudad (...), a participar en la presentación del equipo, del plan, de las capacidades construidas y en construcción para la transición en Cuba", ha dicho durante la recepción en Madrid del XIII Premio de la Libertad concedido por la fundación conservadora española FAES, un galardón que comparte con Yulia Navalnaya, la viuda del opositor Alexei Navalni, y la activista opositora iraní Masih Alinejad.

Así, ha defendido que "las principales fuerzas democráticas cubanas" se unieron en el citado acuerdo "para consolidar la alternativa democrática a la barbarie castrista". "Nos comprometimos a trabajar para construir las capacidades y reunir el equipo que pueda apoyar el periodo de transición en todas sus áreas, desde la transformación política hacia las elecciones libres hasta la economía o la respuesta humanitaria", ha explicado.

Payá, que ha tenido palabras de recuerdo para su padre, el opositor Oswaldo Payá --muerto en julio de 2012 en un accidente de tráfico de un vehículo conducido por Ángel Carromero, entonces secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid--, ha destacado que la historia del país "está a punto de entrar en un nuevo capítulo".

"En la isla y en el exilio estamos convencidos de que la única manera de superar esta catástrofe humanitaria es saliendo de la dictadura, y nos estamos dejando la vida en ello", ha señalado, al tiempo que ha dado las gracias a Estados Unidos por sus acciones "en apoyo al coraje de un pueblo que reclama el cambio del sistema" y ha afirmado que el apoyo internacional es "esencial" para lograr "libertad", para lo que también es necesaria "la construcción de la alternativa democrática".

"Acompáñenos, los necesitamos. Queremos una Cuba donde la ley proteja a los ciudadanos y no a quienes gobiernan. Donde nadie sea encarcelado por pensar diferente. Donde los cubanos puedan elegir y cambiar a sus gobernantes", ha recalcado Payá, quien ha hecho hincapié en que "Cuba no es su dictadura". "Cuba es su pueblo. Una nación que vive dentro y vive fuera de la isla", ha argumentado.

En este sentido, ha remarcado que "Cuba son las madres que siguen esperando a sus hijos presos, son los jóvenes que salen a las calles gritando libertad, son los hombres y mujeres que continúan defendiendo sus derechos dentro de la isla, aún sabiendo el precio que pueden pagar". "Son los millones de cubanos que han tenido que abandonar su patria y hoy sueñan con regresar", ha enumerado.

AFIRMA QUE "LOS DICTADORES NO VAN A DECIDIR EL FUTURO"

"El pueblo cubano no ha renunciado a su libertad. Los dictadores no van a decidir el futuro de los cubanos. Tuvieron casi siete décadas para demostrar lo que su sistema podía ofrecerles", ha señalado la opositora, quien ha denunciado que en 2025 en Cuba "murieron el doble de las personas que nacieron". "El 94% de la población en Cuba vive hoy por debajo del índice de la pobreza extrema", ha esgrimido.

"La criminalidad está en ascenso. Comer dos veces al día es un lujo. Las familias no saben cómo van a alimentar a sus hijos, cuidar a sus ancianos o curar a sus enfermos. No hay medicinas, no hay electricidad, no hay agua potable. Sobrevivir no está garantizado. Pero ni el terror, por implacable que sea, puede detener indefinidamente la voluntad de un pueblo de avanzar hacia la libertad", ha destacado.

Por ello, ha defendido que la oposición "no aspira simplemente a cambiar a quienes están en el poder". "Queremos devolver el poder a los ciudadanos. Esta es nuestra tarea y estamos preparados para asumirla", ha apuntado, al tiempo que ha argüido que ella no busca "pedir a otra generación que siga esperando". "Mi generación quiere construir la democracia. No queremos que nuestros hijos hereden nuestra lucha. Queremos que hereden una Cuba libre", ha defendido.

Payá, que ha tenido además palabras de agradecimiento para el expresidente español José María Aznar, ha destacado que "ser amigo de Cuba significa ponerse del lado del pueblo", antes de hacer referencia a las elecciones que se celebrarán en noviembre en España, de las que ha dicho que "los españoles tendrán una nueva oportunidad de enviar a la Moncloa una fuerza que trabaje para el bien común y que no bese a los tiranos".

"España tiene ante sí otra oportunidad histórica", ha asegurado, antes de reclamar a los españoles "que se preparen para acompañar a Cuba en estos momentos en los que se está cerca de lograr una transición". "Que utilicen su influencia en Europa y en el mundo para exigir acción a favor de ese cambio. Que empiece hoy, cuando aún estamos en el umbral, una nueva relación entre España y Cuba", ha apelado.

"La democratización no será una tarea sencilla. Habrá instituciones que reconstruir, heridas que sanar y enormes desafíos económicos y sociales que superar. Pero tenemos el talento de nuestra gente dentro y fuera de la isla. Tenemos la experiencia de aquellos que lo hicieron antes. Y tenemos el legado de los que hoy no están", ha esgrimido.

Por último, ha incidido en que "la mejor manera de honrar a quienes dieron su vida por la libertad no es solamente recordar su sacrificio, es terminar la tarea que comenzaron". "Hoy, estoy convencida. Yo me atrevo a decirles que estamos a instantes del amanecer en Cuba. Que cuando amanezca, España y el mundo libre estén del lado del pueblo cubano", ha zanjado.

EL ACUERDO DE LIBERACIÓN

El Acuerdo de Liberación, firmado el 2 de marzo en Miami por diversas organizaciones opositoras --encabezadas por Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y Pasos de Cambio-- y ratificado en mayo en Madrid, supone "un plan integral para el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Cuba".

El texto recoge que los firmantes se unen "con el propósito común" de "devolver al pueblo cubano su soberanía, que es el cúmulo, sin exclusión alguna, de sus libertades y derechos", al tiempo que se comprometen a "coordinar esfuerzos, recursos y estrategia" para lograr la "liberación" y "el fin de la impunidad de los culpables de los crímenes de lesa humanidad".

"Estamos unidos en el objetivo de lograr el fin de la dictadura en Cuba y terminar con el sistema comunista, devolviendo el liderazgo civil a todos los asuntos del Estado", afirma el documento en su artículo IV, mientras que el quinto resalta que el plan de transición "contempla la liberación, estabilización, reconstrucción y democratización del país y el desmantelamiento de la empresa criminal que es el Partido Comunista de Cuba (PCC)".

"Estamos unidos por la urgencia de poner fin a la catástrofe humanitaria y atender de manera inmediata las necesidades básicas, comenzando un periodo limitado de transición que conduzca a elecciones libres, durante el cual el país será administrado por un gobierno provisional", recoge el texto, que apuesta por lograr la "liberación inmediata de todos los encarcelados por motivos políticos" y el restablecimiento de "las libertades de expresión, de prensa, de asociación y religión".

Para ello, se crearon diversas comisiones de trabajo --incluidas Seguridad, Defensa y Orden Público; Recuperación Económica, Desarrollo Social e Infraestructura; Salud; Educación; Legislativa; Judicial-- y se alcanzó el compromiso de "convocar elecciones generales" una vez "cumplido el plazo del gobierno provisional", sin fecha ni duración del mandato del mismo.