Orbán corrige al asesor que cuestionó la defensa húngara frente a la URSS y tachó a Ucrania de "irresponsable"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha corregido a uno de sus principales asesores, Balázs Orbán, por unas declaraciones en las que tachaba de "irresponsable" a Ucrania por defenderse de la invasión rusa y equiparaba el conflicto ucraniano con la resistencia húngara de 1956, aludiendo al alto número de víctimas que supuso entonces hacer frente a la Unión Soviética.

Las polémicas declaraciones tuvieron lugar el miércoles, cuando el asesor político declaró en un podcast que Hungría había aprendido la lección de su propia experiencia, lo que generó críticas desde fuera del país por cuestionar la decisión de Ucrania pero también desde dentro, ya que la resistencia frente a las tropas soviéticas sigue siendo motivo de orgullo para gran parte de la población.

El jefe de Gobierno ha salido al paso este viernes para alegar en una entrevista radiofónica que las palabras de su aliado habían sido "malinterpretadas". Así, ha recalcado que "Hungría siepre se defenderá", tal como establece la Constitución y ha alabado el carácter "sagrado" e "intocable" de los "héroes" de hace casi siete décadas, según declaraciones difundidas por el propio Ejecutivo.

En este sentido, el primer ministro ha llamado a no vincular sucesos históricos con el debate actual en relación a la invasión de Rusia sobre Ucrania, un conflicto sobre el que Hungría ha mantenido un particular equilibrismo que le ha distanciado del resto de Estados miembro de la Unión Europea. Budapest no ha roto lazos con Moscú y Viktor Orbán se reunió a principios de julio con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El primer ministro húngaro ha insistido en la entrevista que quiere permanece al margen de bloques, con el objetivo de poder seguir tendiendo puentes tanto al este como al oeste. "Nuestros intereses dependen de tener profundas conexiones con ambas partes", ha esgrimido el mandatario.

ALABANZAS A TRUMP

Sin embargo, Orbán no ha ocultado sus simpatías hacia determinados líderes como el estadounidense Donald Trump, que aspira ahora a volver a la Casa Blanca. Para el primer ministro húngaro, el magnate es "un presidente de paz", por lo que confía en que logre la victoria en las elecciones del 5 de noviembre.

También considera un "héroe" al político ultraderechista italiano Matteo Salvini, juzgado ahora por el bloqueo de migrantes a bordo del barco de la ONG Open Arms. Orbán ha destacado de Salvini su contundencia a la hora de combatir la migración irregular, un tema en el que Budapest reclama mayor contundencia a Bruselas.

A su juicio, la migración es uno de los grandes retos continentales, si bien ha admitido que el hecho de que ahora Hungría ostente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE no basta para abordar un tema que se desarrolla más a largo plazo.