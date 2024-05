Orbán lamenta el atentado contra Fico en la antesala de las elecciones europeas: "Tenemos luchar por la paz solos"

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha mostrado su apoyo a su homólogo eslovaco, Robert Fico, tras haber sido víctima de un intento de asesinato en la víspera, cuando recibió al menos un disparo en plena calle cuando interactuaba con algunos simpatizantes de su partido tras una reunión de Gobierno en Handlova.

Fico regresó al Gobierno eslovaco en octubre del año pasado y desde entonces se había convertido en un aliado cercano de Órban a la hora de rechazar la línea política de la Unión Europea y la OTAN respecto a Ucrania. "Con el cambio de gobierno tras las elecciones eslovacas, Eslovaquia había iniciado un camino de paz. Este camino ha sido una gran ayuda para Hungría", ha dicho Órban.

En una publicación en su perfil oficial de Facebook, el dirigente húngaro ha lamentado que, con el intento de asesinato de Fico --ahora ingresado en el hospital en estado grave auque fuera de peligro-- este "proceso" para instaurar posturas pacíficas en los organismos "ha quedado suspendido" por culpa del "activista de izquierdas" que disparó al jefe de Gobierno eslovaco.

"Un activista de izquierdas cometió un atentado contra el primer ministro eslovaco. En los meses más importantes, Robert Fico ha quedado apartado del trabajo. Confiamos en su recuperación, pero hoy debemos trabajar por la paz solos. A partir de ahora, tenemos que luchar solos con el doble de fuerza", ha aseverado Orbán.

Así las cosas, el mandatario húngaro ha incidido en que las elecciones europeas se han tornado ahora "más importantes que nunca". "La violencia debe terminar. ¡Debemos ir a votar por la paz el 9 de junio!", ha zanjado el primer ministro húngaro.

El primer ministro eslovaco tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital el miércoles tras recibir un disparo en plena calle. El mandatario salía de una reunión de Gobierno en la localidad de Handlova cuando un hombre de unos 70 años se acercó a él y disparó en hasta cuatro ocasiones, alcanzando al mandatario.

El Gobierno de Eslovaquia ha confirmado este jueves que el tirador que disparó al primer ministro Fico era un "lobo solitario" y no formaba parte de ningún grupo, aunque las autoridades no contemplan para el crimen ninguna otra hipótesis que no sea la motivación política.