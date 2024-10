Orbán pide a la UE un cambio de enfoque si no quiere una derrota de Ucrania tras los ataques de Von der Leyen

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, durante la sesión de presentación de las prioridades de la presidencia húngara del Consejo Europeo - PHILIPPE BUISSIN/PARLAMENTO EUROPEO

Reclama que se reconozca que Ucrania está perdiendo frente a Rusia y subraya que "esa es la realidad, aunque hagan como que no lo es"

BRUSELAS, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha defendido este miércoles en el Parlamento Europeo que la Unión Europea cambie su enfoque hacia Ucrania si quiere que Kiev no pierda la guerra frente a Rusia, en respuesta a las críticas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su proximidad al presidente ruso, Vladimir Putin, al que visitó el pasado mes de julio tras asumir la presidencia del Consejo.

Después de evitar toda referencia a Ucrania en su discurso inicial en la Eurocámara sobre la presentación de las prioridades de la presidencia húngara del Consejo, Orbán ha contestado en una segunda intervención a los ataques de la presidenta del Ejecutivo comunitario y los líderes de los grupos parlamentarios por su cercanía a Putin.

Orbán ha pedido a Von der Leyen que reconozca que Ucrania está perdiendo la guerra contra Rusia, asegurando que "esa es la realidad, aunque hagan como que no lo es". "Hay muchos errores de cálculo y si quieren que Ucrania gane, hay que cambiar de estrategia", ha advertido.

Para el dirigente magiar, la UE no puede incidir en el error de una solución militar, una perspectiva que, a su juicio, no está funcionando en el frente de batalla. "Si seguimos por ese camino seguiremos perdiendo. Si queremos que Ucrania no salga perdedora, hay que cambiar de estrategia", ha subrayado, defendiendo así mantener contactos con Moscú para conseguir un alto el fuego en el conflicto.

"Si no lo hay, habrá cada vez más muertos y nos hundiremos más en el abismo de la guerra", ha añadido, insistiendo en que la perspectiva europea de armar a Ucrania y apoyarle económicamente está equivocada.

En un tenso debate, Von der Leyen ha atacado a Orbán por su visita a Putin y avisado de que apoyar al "invasor y no al invadido" sería como culpar a los húngaros por la invasión soviética de 1956. Esta acusación ha espoleado al primer ministro húngaro que ha replicado que no cabe comparación. "Es una completo error hacer una semejanza. Rechazo cualquier comparación con los luchadores por la libertad de 1956", ha contestado a la líder del Ejecutivo europeo, a la que ha afeado que "mezcle temas" y entre en cuestiones políticas en lugar de centrarse en ser guardiana de los tratados.

Frente a las acusaciones de los líderes de grupo por su relación con Moscú, se ha zafado recordando que otros Estados miembros como Francia, Alemania o España aumentan sus exportaciones a Rusia a través de países asiáticos, importan gas ruso y tienen a muchos más ciudadanos rusos en su territorio que el caso de Hungría. "Esto es muy hipócrita", ha zanjado.

Muchos de los ataques a Orbán se han referido al deterioro democrático en Hungría, a lo que el primer ministro húngaro ha contestado denunciado que los grupos parlamentarios en la Eurocámara han pactado un "cordón" contra los Patriotas, la formación que lidera su partido y Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, dejando fuera a sus representantes de puestos de responsabilidad en comisiones.