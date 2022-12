Orbán tuitea imágenes del dinero incautado en la trama de sobornos para mofarse de la UE

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha compartido en Twitter las imágenes de la Policía belga que muestran el dinero incautado en la trama de sobornos de Qatar para mofarse de nuevo de la Unión Europea, algo que ya ha hecho en varias ocasiones en estos últimos días.

"Así es como se ve el Estado de Derecho en Bruselas", ha escrito Orbán, cuyo Gobierno ha sido señalado en varias ocasiones tanto por la Comisión Europea como por la Eurocámara por su supuesta deriva antidemocrática.

This is what the rule of law looks like in #Brussels. https://t.co/Q9TWfUqhuq