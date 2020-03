La OTAN defiende que "no hay alternativa creíble" al Tratado de No Proliferación nuclear

BRUSELAS, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha reivindicado este jueves el Tratado de No Proliferación nuclear, NPT por sus siglas en inglés, cuando se cumplen 50 años de su entrada en vigor, como la "piedra angular" del la arquitectura global para la no proliferación y ha asegurado que es una herramienta que tiene que reforzarse ante los desafíos actuales, ya que "no hay una alternativa creíble".

La Alianza ha destacado que desde que se puso en marcha, en 1970, el pacto ha logrado el desarme nuclear y se han eliminado decenas de miles de armas nucleares. Pero, no obstante, ha indicado que se tienen que hacer más avances para aplicar el acuerdo en su totalidad. Así, desde la OTAN han reiterado que los "desafíos de proliferación en marcha" subrayan la necesidad de "defenderlo y fortalecerlo".

"Hacemos un llamamiento a los Estados para que aumenten sus esfuerzos para alcanzar la universalización del pacto y se combata de forma efectiva contra la proliferación nuclear mediante la implementación completa del NPT. No hay una alternativa creíble a este tratado", ha instado la alianza militar en un comunicado, en el que reitera que todos sus socios están firmemente comprometidos con todos los aspectos del NPT.

LA OTAN COMO ALIANZA NUCLEAR

El control de armas, el desarme y la no proliferación continúa siendo una contribución esencial para lograr los objetivos de seguridad de la OTAN, ha asegurado la Alianza, al tiempo que ha recalcado que busca "un mundo más seguro" y para ello mantiene su intención de dar pasos efectivos con medidas concretas para la promover el desarme nuclear.

Si bien, ha defendido que "mientras haya armas nucleares, la OTAN seguirá siendo una alianza nuclear". En este sentido, la alianza militar ha reiterado su argumento de que su capacidad nuclear se emplea para "preservar la paz, evitar la coacción y disuadir agresiones".

"Los aliados siempre se han ceñido a sus obligaciones bajo el paraguas del NPT y continuarán haciéndolo. Las provisiones nucleares de la OTAN siempre han sido coherentes con el Tratado", ha concluido.