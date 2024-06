La OTAN permitirá a Hungría no participar en iniciativas de apoyo a Ucrania acordadas por resto de aliados

BRUSELAS, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciado este miércoles un acuerdo con Hungría para que Budapest no participe en las iniciativas de apoyo de la OTAN a Ucrania, como la misión de entrenamiento o el compromiso de apoyo militar y financiero a largo plazo, pero tampoco vete el acuerdo del resto de aliados.

En rueda de prensa desde Hungría junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el jefe político de la OTAN ha señalado que ha encontrado una forma de permitir que el resto de miembros de la OTAN avancen con el acuerdo de jugar un mayor papel en la ayuda a Ucrania, al tiempo que acepta la posición de Hungría de no tomar parte.

"El primer ministro ha dejado claro que Hungría no participará y he aceptado esta posición. Hoy hemos acordado que no habrá tropas húngaras, ni fondos húngaros en estas iniciativas, pero me ha asegurado que no se opondrá a estos esfuerzos y permitirá a los aliados avanzar", ha indicado Stoltenberg desde Budapest.

En este sentido, ha argumentado que "no es obligación de los miembros de la OTAN participar en todas las misiones y actividades" del bloque militar, al tiempo que ha incidido en que lo relevante es que todos los aliados se impliquen con los "compromisos nucleares" del tratado de Washington, como es la seguridad colectiva.

"Hungría no bloqueara que otros aliados acuerden un compromiso financiero con Ucrania y mayor papel de la OTAN en la coordinación de la ayuda a Ucrania", ha reiterado el ex primer ministro noruego.

Por su parte, Orbán ha subrayado que tiene la palabra de Stoltenberg de que se respetará la posición húngara de no implicarse en el paquete de apoyo a Kiev, insistiendo en que la postura de Budapest es "clara" y se ha podido articular en el seno de la OTAN.

"No somos niños, es mejor no perseguir ilusiones y la invasión rusa es un tema político muy complicado que genera muchas consecuencias en temas de política global, por lo que no es fácil en esta situación encontrar respuestas apropiadas", ha apuntado.

El líder magiar ha insistido en que el acuerdo alcanzado con Stoltenberg es "justo" y ha avanzado que llegarán más momentos y decisiones difíciles por lo que representará la posición de Hungría, adelantando que mantendrá el rechazo a este tipo de iniciativas.

Orbán ha aludido a los documentos fundacionales de la OTAN para subrayar que la participación en actividades fuera de área euroatlántica "solo es voluntaria". "Es algo claramente garantizado por el secretario general, por lo que Hungría tiene margen de maniobra en esta situación difícil", ha resumido.

Para la próxima cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en Washington, los aliados llegan con la intención de aprobar un paquete de ayuda a Ucrania con el que garantizar el respaldo a largo plazo frente a la agresión rusa, incluyendo a través de ayuda militar y respaldo financiero a largo plazo. En la cita en Estados Unidos, los aliados también darán luz verde a la misión de entrenamiento de la OTAN a soldados ucranianos, con sede en Polonia.