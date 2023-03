El Parlamento británico avala un aspecto clave del último acuerdo con la UE sobre Irlanda del Norte

Unionistas norirlandeses y 'tories' de línea dura como Johnson votan en contra



MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha aprobado este miércoles un aspecto clave del conocido como Marco de Windsor, la solución pactada entre Londres y Bruselas para intentar solventar las reticencias que conllevaba la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte incluido en los acuerdos del Brexit.

En concreto, los diputados de la Cámara Baja británica han avalado el conocido como 'freno de Stormont', una cláusula que permite al Parlamento norirlandés vetar cualquier cambio que quiera introducir la UE en normativas que se estén aplicando en territorio de Reino Unido.

La medida ha recibido 515 votos a favor y 29 en contra, una holgada mayoría que sin embargo no oculta la división en el seno del Partido Conservador, ya que destacadas figuras como los ex primeros ministros Boris Johnson y Liz Truss han dicho 'no' al considerar que el país no termina de romper lazos con la UE.

La aplicación de los compromisos firmados no sólo es clave para el futuro de las relaciones entre Londres y Bruselas, sino también para la estabilidad política --y por extensión la paz-- en el Úlster, ya que Irlanda del Norte carece de gobierno efectivo desde las últimas elecciones.

Los unionistas han descartado formar Gobierno hasta que se aclarase la polémica en torno al Protocolo y su principal representante político, Jeffrey Donaldson, del Partido Unionista Democrático (DUP), ha advertido de que el nuevo acuerdo sigue planteando "problemas fundamentales".

Por este motivo, el DUP, que por ahora se ha desmarcado del Gobierno de Rishi Sunak en la tramitación parlamentaria del nuevo pacto, no cree que haya "base" por el momento para reactivar el funcionamiento político normal en Irlanda del Norte, a la espera de "aclaraciones" e incluso "cambios".

En cambio, el ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, ha defendido durante el debate de este miércoles que lo que hay ahora sobre la mesa es un "muy, muy buen acuerdo", un "paso adelante gigante". Con él, ha añadido, el territorio recupera la "soberanía práctica" y mantiene sus vínculos con el resto de Reino Unido sin que se imponga una 'frontera dura' en la isla de Irlanda.