El Parlamento iraní ratifica al nuevo ministro de Defensa

El ministro de Defensa de Irán, Mehrdad Ajlaqi - MINISTERIO DE DEFENSA DE IRÁN

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento iraní ha ratificado este domingo a Mehrdad Ajlaqi como nuevo ministro de Defensa del país en medio del conflicto armado latente con Estados Unidos e Israel.

El Parlamento ha respaldado a Ajlaqi con 237 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstenciones de un total de 277 asistentes, según han informado los medios oficiales iraníes.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha destacado el "voto decidido" de los palamentarios en pro de Ajlaqi y ha subrayado que implica un "mensaje claro y convincente" para el mundo. "El apoyo del Parlamento al Gobierno lleva a todo el mundo un mensaje de unidad, empatía y apoyo firme a las Fuerzas Armadas", ha argumentado.

Ajlaqi, por su parte, ha resaltado que "hay un cambio en marcha en la naturaleza de las amenazas, la lógica del poder militar, del entorno tecnológico y el orden regional". Ahora, ha indicado, "el poder de un país no depende solo de su capacidad operativa, sino de la calidad y cantidad de comprensión del entorno estratégico".

El nuevo ministro ha asegurado que tras los últimos doce días de bombardeos "se han recuperado las capacidades defensivas y se han mejorado de forma que ha cambiado la estimación y los cálculos del enemigo".

En particular ha asegurado que han tomado medidas ante las bombas antibúnker estadounidenses, conocidas como la "madre de todas las bombas", el arma convencional más potente de la que dispone Washington, aparte de las armas nucleares. "Hemos tomado las medidas necesarias. Estamos tranquilos", ha señalado Ajlaqi.

Además, ha advertido al presidente estadounidense, Donald Trump, de que "debería empezar a pensar en retirar a sus tropas a una zona segura". "Si lanza una bomba, veremos cuántos militares tendrá que retirar de la zona", ha argüido.

Ajlaqi, que ya trabajaba para el Ministerio de Defensa y anteriormente dirigió la Organización de Industrias Aeroespaciales del país, sucede a Mayid Ibnalreza, que se encontraba en el cargo de forma interina tras la muerte de su predecesor, Aziz Nasirzadé, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por las fuerzas de Estados Unidos e Israel.

Las autoridades iraníes confirmaron el 1 de marzo la muerte de Nasirzadé junto al fallecimiento del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, por los bombardeos.