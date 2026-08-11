El Parlamento de Líbano abole la pena de muerte

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Líbano ha aprobado este martes una serie de enmiendas a la legislación actual para abolir la pena de muerte, poniendo fin así a una moratoria 'de facto' vigente en el país, que no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2004.

La legislación contempla la abolición de la pena de muerte para quienes hayan sido condenados y su sustitución por cadena perpetua con "trabajos forzados agravados", mientras que las penas de aquellos que sean condenados tras su aprobación será conmutada por el mismo supuesto, según ha recogido la agencia de noticias NNA.

La propuesta, impulsada por el diputado Abdurramán al Bizri, permite modificar el artículo 37 del Código Penal y anular el artículo 43, así como los artículos 420 a 424 del Código de Procedimiento Penal libanés, que establecen los procedimientos para la ejecución de las penas de muerte.

El ministro de Justicia libanés, Adel Nasar, ha descrito la abolición de la pena de muerte como un "paso histórico". La medida ha salido adelante sin el voto de la coalición política del partido-milicia chií Hezbolá, cuyos miembros han abandonado la sesión antes de producirse la votación en la Cámara.

La aprobación de la ley se produce en medio de los retrocesos en países vecinos. El pasado mes de marzo, el Parlamento israelí aprobó una reforma legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero exclusivamente para palestinos.

Asimismo, en el pasado mes de junio, las autoridades jordanas ejecutaron a seis hombres en la horca condenados por cargos de terrorismo y narcotráfico, siendo las primera ejecuciones masivas en el país desde 2017, según denunció la ONG Human Rights Watch (HRW).

AI APLAUDE UNA "VICTORIA PARA LOS DDHH"

La ONG Amnistía Internacional ha aplaudido en un comunicado esta medida que ha considerado de "hito importante y una victoria para los Derechos Humanos" en Líbano.

Así lo ha manifestado su directora para Oriente Próximo y Norte de África, Heba Morayef, quien ha subrayado asimismo que la decisión del Parlamento libanés convierte esta "precaria suspensión" en una "protección jurídica duradera que defiende el derecho a la vida y sitúa a Líbano en consonancia con la tendencia mundial hacia la abolición" de la pena capital.

Morayef ha incidido en que lo aprobado este martes es fruto de "décadas de incansable labor de defensa por parte de los defensores y las organizaciones de Derechos Humanos libaneses, así como del liderazgo de funcionarios clave que reconocieron la pena de muerte como un castigo cruel e inhumano, a menudo impuesto tras procedimientos injustos y cuya carga recae con frecuencia sobre los más desfavorecidos".

Por otra parte, la representante de Amnistía Internacional ha reclamado ahora que las autoridades garanticen que la "ley pase del papel a la práctica", conmutando "todas" las condenas a muerte y ratificando el tratado internacional "clave" sobre la abolición --el adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas data de 1989-- e impulsando reformas "más amplias" para fortalecer un sistema judicial coherente con los Derechos Humanos.