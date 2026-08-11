La UE celebra como un hecho "histórico" la abolición de la pena de muerte en Líbano

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, asiste a la cumbre de la UE, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BRUSELAS, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha celebrado este martes la abolición de la pena de muerte en Líbano como un "significante avance" para los Derechos Humanos y ha destacado el "poderoso ejemplo" que supone para el resto de países de Oriente Próximo, al convertirse en el primero de la región en eliminar la pena capital para todos los delitos.

"Esta legislación histórica supone un importante avance para los Derechos Humanos en el país", ha señalado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en una declaración en nombre de los Veintisiete, después de que el Parlamento libanés aprobara este martes abolir la pena capital y sustituirla por cadena perpetua con "trabajos forzados agravados", tanto para quienes ya habían sido condenados a muerte como para las futuras sentencias.

La UE ha calificado además de "logro importante" la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, incluida su aplicación retroactiva, una medida que se apoya en la moratoria 'de facto' sobre las ejecuciones vigente desde 2004 y que, a su juicio, refleja el compromiso del país con "respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida".

UN "PODEROSO EJEMPLO" PARA OTROS PAÍSES DE ORIENTE PRÓXIMO

El bloque ha puesto especialmente en valor que Líbano se haya convertido en el primer país de Oriente Próximo en abolir la pena capital, una decisión que, según considera, envía una señal al resto de Estados de la región y contribuye a la tendencia internacional hacia su eliminación.

En este sentido, los Veintisiete han instado a todos los países que todavía recurren a la pena capital a poner fin a su aplicación y, hasta entonces, mantener o introducir una moratoria sobre las ejecuciones "como primer paso". Asimismo, han pedido a aquellos Estados que estén considerando recuperar este castigo que se abstengan de realizar un movimiento "tan regresivo".

"La UE espera seguir cooperando estrechamente con el Líbano en la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el estado de derecho, y reitera su firme apoyo a la agenda de reformas de las autoridades libanesas y a su compromiso con la consolidación del Estado y la protección de sus ciudadano", concluye el comunicado.