Paul Manafort, ex jefe de la campaña electoral de Trump, es declarado culpable de ocho cargos

Actualizado 22/08/2018 7:34:48 CET

WASHINGTON, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Paul Manafort, el que fuera jefe de la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido declarado culpable de ocho de los 18 cargos de fraude bancario y fiscal de los que estaba acusado.

Según ha detallado la cadena estadounidense CNN, un jurado federal de Virginia ha encontrado a Manafort culpable de cinco cargos de fraude fiscal, dos de fraude bancario y uno por ocultar cuentas bancarias en el extranjero.

Este veredicto, del que aún se debe conocer la pena, supone un varapalo para Trump. Este mismo martes, el ex abogado del magnate neoyorquino Michael Cohen se ha entregado al FBI acusado de cargos similares.

Por su parte, el presidente estadounidense, en declaraciones a la prensa al llegar a Virgina Occidental, ha declarado que él no tiene nada que ver en este caso: "Me siento muy mal por Paul Manafort. No tiene nada que ver conmigo. Nada que ver con la colusión de Rusia".