El Pentágono limita el acceso a los documentos filtrados para garantizar la seguridad nacional de EEUU

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han confirmado este jueves que el Pentágono está limitando el acceso a los documentos del Departamento de Defensa que se han filtrado a lo largo de la semana para garantizar la seguridad nacional.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha indicado durante una rueda de prensa que el Pentágono "ya está tomando medidas para restringir el acceso a esta información" y ha recordado que es "secreta".

"Estamos analizando las repercusiones para la seguridad nacional y puedo agregar que, para reducir el impacto que la publicación de estos documentos pueda tener sobre Estados Unidos y los aliados, abordamos este asunto de forma seria", ha dicho antes de matizar que se ha abierto una investigación y se han tomado medidas para limitar el alcance de estos archivos.

No obstante, se ha negado a hacer comentarios sobre la gravedad de la filtración y ha incidido en que se está llevando a cabo una evaluación al respecto. "Como dije, el Departamento de Justicia ahora está evaluando la situación, por lo que no me adelantaré", ha puntualizado.

Asimismo, ha insistido en que desde la Casa Blanca se ha expresado la "preocupación del Gobierno ante posibles amenazas" para el país norteamericano.