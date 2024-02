La Policía cierra Islamabad ante posibles protestas mientras siguen contactos para una coalición de Gobierno en Pakistán

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Islamabad mantendrá este domingo en vigor el artículo 144 que prohíbe terminantemente la celebración de manifestaciones no autorizadas en medio de las amenazas de varios partidos de sacar a sus simpatizantes a las calles para protestar contra unas elecciones generales de las cuales todavía no hay resultados definitivos si bien apuntan a que contribuirán poco o nada a sacar del país de la crisis política en la que lleva inmerso desde hace meses.

Los candidatos independientes, la mayoría afines al gran partido opositor del país, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI) se han hecho con la mayor cantidad de escaños de la Asamblea Nacional, aproximadamente un centenar. Sin embargo, el segundo partido más votado, la Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (LMP-N) parte con ventaja vistas las negociaciones que lleva emprendiendo desde el sábado con la que será la tercera formación más votada, el Partido del Pueblo Paquistaní (PPP), aunque tampoco alcanzarían los 170 escaños para conseguir la mayoría parlamentaria.

El sentir general entre los analistas es que estos comicios han reivindicado la figura del gran líder opositor del país, el ex primer ministro encarcelado Imran Jan, y propinado un golpe a su némesis política, el también ex mandatario Nawaz Sharif, líder de la LMP-N, cuya campaña daba su victoria por completamente segura. Ahora, la coalición queda en manos del tercero en discordia y heredero de una de las principales dinastías políticas del país, el líder del PPP y ex ministro de Exteriores, Bilawal Bhutto.

Uno de los grandes derrotados ha sido la formación islamista Jamiat Ulema e Islam F (Asociación de Clérigos Islámicos- Fazl o JUI-F), que de momento se queda con tres escaños sin mejorar sus resultados anteriores. En su cuenta de la red social X el partido ha animado a sus seguidores a salir a las calles del país para protestar por lo que consideran un fraude masivo.

Aunque parecía que el PTI iba a sumarse a estas protestas, su presidente en el estado de Punyab, Hamad Azhar, ha pedido contención a los simpatizantes: "Somos un partido pacífico cuyo mandato ha sido robado, pero no permitiremos que nuestra lucha sea secuestrada por designios malévolos", ha indicado en su cuenta de esta red social.

Con todo, y visto que varios grupos de personas ya se están concentrando en varias partes del país, la Policía de la capital ha avisado de que "tomará medidas contra cualquier protesta ilegal a la ciudad" tras constatar que "algunas personas están incitando a reuniones ilegales en torno a la Comisión Electoral y otras instituciones gubernamentales".

Mientras tanto, la Liga de Nawaz (74 escaños provisionales) sigue con su ronda de contactos para ganarse a partidos menores como el social-liberal Movimento Muttahida Qaumi, cuyo líder Jalid Maqbul Sidiqui, se está reuniendo ya en Lahore con el presidente de la LMP-N, el ex primer ministro y hermano de Nawaz, Shebhaz Sharif. El MQM habría obtenido 17 escaños en las elecciones. Un posible tripartito con el PPP (54 escaños), no obstante, todavía se quedaría a unos 25 escaños de la mayoría.