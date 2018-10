La Policía detiene a dos hombres en Nueva York por estar en posesión de materiales explosivos

Actualizado 16/02/2018 9:08:45 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Estados Unidos ha detenido este jueves a dos hombres en la localidad de Nueva York por estar en posesión de materiales explosivos en el marco de una investigación antiterrorista a nivel federal.

Las autoridades, que tienen previsto presentar cargos contra los arrestados por presunta preparación de artefactos explosivos, han indicado que los sospechosos --un profesor de Harlem y su hermano gemelo-- se encontraban en posesión de los materiales en el momento de la detención.

Además, ambos tenían una serie de cajas llenas de material para preparar bombas en el apartamento en el que vivían en el barrio del Bronx, según ha recogido el diario local 'The New York Times'.

Las fuerzas de seguridad han señalado que han hallado un diario en la vivienda de los dos hermanos, Christian y Tyler Toro, en la que se hacía referencia a los 'Gemelos Toros' y aseguraban que de ser atacados responderían con "nano termita".

Los materiales hallados incluyen nitrato de potasaio, polvo de aluminio, óxido de hierro y una bolsa de bolas de metal que podría ser utilizada como metralla.

